Kenners kiezen voor Klaassen: 'Geen betere nummer 10, hij heeft alles'

Davy Klaassen mag een van de grote winnaars van de bondscoachwisseling worden genoemd. De middenvelder van Ajax speelde onder Frank de Boer geen minuut op het EK, maar kreeg onder Louis van Gaal een vaste plek op het driemansmiddenveld. Het oog van de kenner, vindt oud-international Arnold Mühren. "Klaassen zou bij mij altijd spelen. In mijn ogen wordt hij ondergewaardeerd. Alleen kenners herkennen zijn kwaliteiten echt." Een andere oud-international en oud-Ajacied, Dick Schoenaker, is het roerend met Mühren eens. "Ik snap helemaal dat Van Gaal gecharmeerd van hem is. Hij past heel goed bij het systeem onder Van Gaal."

'Voetbal is simpel, maar het moeilijkste is simpel voetballen' Een andere 'kenner' is Johan Cruijff. In 2014 noemde Cruijff Klaassen in één adem met Xavi en Toni Kroos. "Bij alle drie is de aanname perfect en ze kunnen zowel met links als rechts uitstekend passen", stelde Cruijff vast. "Let maar op, zodra Klaassen bij Ajax vanuit de positie speelt, dan wordt de balsnelheid meteen verhoogd. Bovendien lijdt hij zelden of nooit balverlies." Schoenaker refereert aan een befaamde uitspraak van Cruijff: "Voetbal is simpel, maar het moeilijkste is simpel voetballen. Dat past bij Klaassen. Davy is een simpele voetballer. Net als ik was. Geen voetballer van de gekke trucjes of de hoogstaande techniek, zoals Antony."

"Maar zijn basistechniek is uitstekend", vervolgt Schoenaker. "Hij kan de bal simpel van A naar B spelen, heeft gevoel voor de ruimte en de positie, zoekt op het juiste moment diepgang, kan goed koppen en is doeltreffend. Bij aanvallen van de zijkant wordt hij een soort tweede spits. Bovendien is hij is een meester in de omschakeling en verzaakt hij nooit." Van 1976 tot 1985 was de nu 68-jarige Schoenaker als speler actief voor Ajax. Hij speelde 13 interlands, waarin hij 6 keer scoorde. Zijn spel vertoonde gelijkenissen met dat van Klaassen, ook hij was een middenvelder met veel diepgang en scorend vermogen. Later werd Schoenaker onder meer teamleider bij Jong Ajax en maakte hij kennis met Klaassen.

'Wie hard naar een bal rent, is te laat vertrokken' Met Mühren pakken we er een andere uitspraak van Cruijff erbij. "Wie hard naar een bal rent, is te laat vertrokken." Ook die uitspraak past bij Klaassen. Of liever gezegd: Klaassen doet juist het tegenovergestelde. Naar de zin van Cruijff, ongetwijfeld. En van Mühren. "Zijn gevoel voor ruimtes is enorm goed", zegt Mühren. "Hij is steeds aan het zoeken naar de vrije ruimte. Dan hoef je niet 100 meter te sprinten. Een paar meter kan al voldoende zijn. Op het juiste moment. Met dat gevoel is hij geboren. Het is een gave. De snelheid zit in zijn hoofd."

Mühren kan het weten. De 70-jarige Europees kampioen van 1988 (23 interlands, 3 doelpunten) had Klaassen in de C2 van Ajax onder zijn hoede. Klaassen was toen een jaar of 13 en Daley Blind en Joël Veltman behoorden tot zijn teamgenoten. "Hij speelde op 10 en vulde die plek net zo in als nu", zegt Mühren. "Natuurlijk was het afwachten hoe hij zich zou ontwikkelen, maar het karakter en de kwaliteiten had hij. Elke dag liet hij op trainingen en in wedstrijden zien dat hij het eerste wilde halen. Hij wilde graag leren en stond open voor aanwijzingen."

'Potverdikkie, laat die Klaassen lekker spelen' Als we Klaassen vragen naar die tijd met Mühren verschijnt er een glimlach op zijn gezicht. "Mijn vader kwam zelfs kijken bij trainingen als hij meedeed bij het positiespel. Dat vond mijn vader zo mooi, hoe goed Mühren was." Kijk hieronder naar een reactie van Davy Klaassen op uitspraken van Mühren en Schoenaker.

Van De Boer kreeg Klaassen in 2020 na drie jaar afwezigheid in Oranje weer een kans, maar op het EK liet de vorige bondscoach de middenvelder links liggen in diens 5-3-2-systeem. "Toen Frank de Boer hem passeerde, dacht ik wel: potverdikkie, laat die Klaassen lekker spelen", zegt Mühren. Louis van Gaal zag het anders dan De Boer. De rol van Klaassen in de opleving van Oranje was groot. De Hilversummer maakte drie goals in de laatste vijf interlands, waarvan twee keer de 1-0 en één keer de 1-1. Basisplaats? Na basisplaatsen tegen Noorwegen (1-1), Montenegro (4-0), Turkije (6-1), Letland (0-1) en Gibraltar (6-0) staat hij zaterdag tegen Montenegro naar verwachting weer aan de aftrap. "Ik voel me hartstikke goed", zegt Klaassen. "Ik ben heel blij dat ik speel en speel ook goed, vind ik. Geen reden om niet blij te zijn." De manier van spelen, met Frenkie de Jong als controleur, Georginio Wijnaldum en Klaassen als aanvallende middenvelders, met buitenspelers en met Memphis Depay als spits bevalt de Ajacied. "Ik heb ook vaak zo bij Ajax gespeeld. Drie mensen fietsen harder dan twee", zegt Klaassen over de aanvallende driehoek met Depay en Wijnaldum.

"Voor de manier waarop Van Gaal wil spelen, is Klaassen ideaal", zegt Mühren. "Depay laat zich vaak inzakken en dan kan hij eroverheen. En spelen met buitenspelers is Klaassen op het lijf geschreven. Als er ballen van de zijkant komen, weet hij als de beste waar te lopen." Toch komt Klaassen met een ander gevoel binnen dan eind augustus bij de start van de tweede periode onder Van Gaal. Nadat hij met een liesblessure was teruggekeerd van de interlandperiode in september raakte Klaassen zijn basisplaats bij Ajax kwijt aan Steven Berghuis. Zo kwam Klaassen in de Champions League alleen nog maar als invaller in actie en moest hij het in vier van de zes laatste eredivisiewedstrijden doen met een invalbeurt. Mühren: "Daar verbaas ik me ook over."

Controlerende rol Bij Ajax zag Mühren vorig seizoen dat Klaassen regelmatig in een meer controlerende rol speelde met onder anderen Zakaria Labyad en Quincy Promes op tien. "Dat vond ik ook al opzienbarend", zegt Mühren. "Een betere 10 dan Klaassen is er niet in mijn ogen. Hij heeft alles." Het contrast is daarom even groot voor de 28-jarige middenvelder. Niet altijd meer bij de eerste elf onder Erik ten Hag, maar als een van de eersten op het wedstrijdformulier bij Louis van Gaal. Wie is nu de kenner?