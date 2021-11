Kenners kiezen voor Klaassen: ‘Geen betere nummer 10’

Een andere oud-international en oud-Ajacied, Dick Schoenaker, is het roerend met Mühren eens. "Ik snap helemaal dat Van Gaal gecharmeerd van hem is. Hij past heel goed bij het systeem onder Van Gaal."

'Voetbal is simpel, maar het moeilijkste is simpel voetballen'

Een andere "kenner" is Johan Cruijff. In 2014 noemde Cruijff Klaassen in één adem met Xavi en Toni Kroos. "Bij alle drie is de aanname perfect en ze kunnen zowel met links als rechts uitstekend passen", zei Cruijff. "Let maar op, zodra Klaassen bij Ajax vanuit de positie speelt, dan wordt de balsnelheid meteen verhoogd. Bovendien lijdt hij zelden of nooit balverlies."

Schoenaker refereert aan een befaamde uitspraak van Cruijff: "Voetbal is simpel, maar het moeilijkste is simpel voetballen. Dat past bij Klaassen. Davy is een simpele voetballer. Net als ik was. Geen voetballer van de gekke trucjes of de hoogstaande techniek, zoals Antony."