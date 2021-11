Oud-Trump-adviseur Bannon voor rechter gedaagd om minachting parlement

De onderzoekscommissie wil Bannon horen over zijn rol in de aanloop naar de Capitoolbestorming op 6 januari. Volgens de commissieleden heeft de 67-jarige oud-adviseur een dag voor de bestorming uitspraken gedaan die suggereerden dat hij al wist wat er zou gaan gebeuren. In een podcast zei hij toen dat "morgen de hel zal losbarsten".

Listen to Steve Bannon talking about #January6th . The American people deserve to hear his testimony. pic.twitter.com/JDnotq5eDr

Waar zijn uitspraak vandaan kwam, wilde Bannon dus niet toelichten bij de parlementscommissie. Die wilde hem ook ondervragen over zijn communicatie met toenmalig president Trump op de dag van de bestorming zelf. Bannon beriep zich bij zijn weigering op het zogeheten executive privilege van de president, het recht om informatie uit vertrouwelijke gesprekken geheim te houden.

Trump zelf heeft op grond van datzelfde recht geprobeerd te voorkomen dat Witte Huis-documenten over de bestorming worden vrijgegeven, maar eerder deze week heeft een federale rechter zijn verzoek verworpen. De huidige president Biden had ook al gezegd dat hij het executive privilege in dit geval niet wil respecteren.

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie zegt dat Bannon maandag in de rechtbank wordt verwacht. Het is niet de eerste keer dat de voormalige adviseur van Trump voor de rechter wordt gedaagd. Vorig jaar werd hij aangeklaagd voor miljoenenfraude in een zaak rond de grensmuur met Mexico. President Trump verleende hem in de laatste uren van zijn presidentschap gratie.