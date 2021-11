De Jong (KNVB) stomverbaasd: 'Waarom baseert men zich niet op feiten en bewijzen?'

Teleurstellend, vreemd en inconsistent. Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, stak vrijdag zijn verbazing over het besluit van het demissionaire kabinet om voorlopig - in ieder geval de komende drie weken - geen publiek toe te laten bij sportwedstrijden in zowel de professionele als amateursport. "Dit is symboolpolitiek. Dat is door het kabinet overigens ook expliciet zo gezegd. Een leeg stadion wordt gezien als een mooie, zichtbare actie." Beleidsarmoede De Jong betichtte het demissionaire kabinet van "beleidsarmoede". Hij zei zich overvallen te voelen door de maatregelen van demissionair minister-president Mark Rutte. "Ik heb met ongeloof naar de persconferentie geluisterd. Waar komt deze plotselinge paniek vandaan?"

De Jong (KNVB) voelt zich in zijn hemd gezet: 'Dit is voor ons een keiharde lockdown'

"Dit is voor de sportwereld een keiharde lockdown", vervolgde hij. "We hebben als sport nota bene constructief meegewerkt aan de totstandkoming van het coronoatoegangsbewijs. We hebben tijdens honderden voetbalwedstrijden, ook tijdens Euro 2020, aangetoond dat voetbalwedstrijden geen potentiële besmettingshaarden zijn. En toch gaat het ineens van honderd naar nul. Dat is wrang." De Jong: "Een voetbalwedstrijd in een leeg stadion is een vreselijk beeld. Toch kan het blijkbaar niet anders. Als KNVB hebben we het kabinet nog voorstellen gedaan. Alleen overdag wedstrijden spelen, dat soort zaken. Het heeft niet mogen baten." Verbazing De secretaris-generaal proefde ook verbazing aan de andere kant van de telefoon toen hij zijn collega van de Noorse voetbalbond moest vertellen dat het WK-kwalificatieduel tussen Nederland en Noorwegen zich dinsdag in een lege Kuip afspeelt. "Ik kon hem niet uitleggen waarom de Nederlandse theaters en bioscopen wel open zijn en de voetbalstadions leeg moeten blijven."

Een Oranje-supporter ondergaat een coronatest om toegang te krijgen voor het EK-duel Nederland-Oekraïne. - ANP

De Jong zei zich niet te kunnen vinden in de redenatie van Rutte dat hij de komende drie weken de stadions en sportvelden leeg laat om zodoende de bewegingen van de toeschouwers te beperken. Supporters, zo redeneerde de demissionaire minister-president tijdens zijn persconferentie, treffen elkaar voor en na de wedstrijden in het openbaar vervoer en de straten en pleinen rond de stadions. Fieldlabs Waarom, zo vroeg De Jong zich af, doet het demissionare kabinet niets met de bevindingen van de zogeheten fieldlabs? Eerder dit jaar werd onder leiding van hoogleraar en prominent OMT-lid Andreas Voss veelvuldig onderzoek gedaan naar de vraag of voetbalstadions potentiële brandhaarden zijn voor een corona-uitbraak. "Het RIVM heeft op basis van de bevindingen bij talloze voetbalwedstrijden geconcludeerd dat plaatsnemen op de tribune geen problemen voor de volksgezondheid oplevert", benadrukte hij. "Het is onbegrijpelijk dat Den Haag zich niet baseert op feiten en cijfers."

Koning Willem-Alexander en burgemeester Jan van Zanen bezochten tijdens het EK de rijk versierde Haagse Marktweg. - ANP