Nog geen akkoord over slotverklaring klimaattop, landen praten morgen verder

De officiële slotdag van de klimaattop in Glasgow heeft niet geleid tot een akkoord over een definitieve slotverklaring. De 197 delegaties onderhandelden tot diep in de avond over de inhoud van de verklaring, maar kwamen tot de conclusie dat het nodig is om in ieder geval nog tot zaterdag door te spreken.

In de ochtend moet er een nieuwe conceptverklaring worden gepubliceerd. Daar zullen de delegaties dan 's middags over vergaderen, meldde de voorzitter van de top, Alok Sharma.

Gemengde reacties

Een groot deel van de dag werd in Glasgow gesproken over een nieuw tekstvoorstel voor een slotverklaring, dat in de ochtend was gepubliceerd. Daar kwamen gemengde reacties op van de deelnemende landen.

Zo gaf China bijvoorbeeld aan de tweede tekst beter te vinden dan de eerste. Maar er moesten volgens het land wel nog bepaalde aspecten worden aangescherpt, bijvoorbeeld op het gebied van financiën en de regels waaraan landen zich moeten houden om het Parijse klimaatakkoord uit te voeren.

Twistpunt: geld voor arme landen

Een van de grootste twistpunten bleek wederom de financiële steun van rijke landen voor arme landen. Dat geld moet armere landen helpen om onder meer het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen en zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.

Volgens milieuminister White van het West-Afrikaanse land Gabon verkeerden de onderhandelingen over dit onderwerp "een beetje in een patstelling" door onderling wantrouwen tussen de rijke en arme landen, zei hij tegen persbureau AP. Met name de VS lag volgens hem dwars.