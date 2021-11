Ondertoezichtstelling Britney Spears na dertien jaar ten einde

Britney Spears staat niet langer onder curatele. Een rechter in Los Angeles heeft vrijdag de ondertoezichtstelling van de zangeres definitief opgeheven, nadat haar vader James Spears in september al was geschorst als curator.

De 39-jarige zangeres mocht al dertien jaar nauwelijks zelf beslissingen nemen over haar persoonlijke leven en haar vergaarde vermogen. Ze vocht al vijf jaar tegen de ondertoezichtstelling. Die begon in 2008, toen ze een inzinking had en behandeld moest worden voor psychische problemen. Haar vader Jamie Spears werd aangesteld als curator.

In juni sprak Spears de rechtbank via een videoverbinding toe over haar situatie. Ze vertelde dat ze lange tijd gedwongen werd om te werken en medicatie in te nemen, en noemde zichzelf een slaaf van de mensen om zich heen. "Ik kan niet zelf bepalen met wie ik contact heb. Vrienden die vlakbij wonen, mag ik niet zien. Iedereen om mij heen zegt 'nee' en buit mij uit."

Derde kind

De zangeres vertelde in de getuigenis ook dat ze eigenlijk wil trouwen en nog een derde kind wil, maar dat ze een spiraaltje heeft en dat niet mag verwijderen. "Er is mij verteld dat ik binnen het conservatorschap nu niet mag trouwen en geen kind mag krijgen."

Spears is inmiddels verloofd met het 27-jarige model Sam Asghari, met wie ze al vijf jaar samen is. Op zijn Instagram-account poseerde ze vandaag in een Free Britney-T-shirt.

Overwinning

Kort na Spears' getuigenis in juni besloot de rechtbank dat de zangeres een eigen advocaat mag kiezen. Een tweede overwinning kwam in augustus, toen Jamie Spears gehoor gaf aan het verzoek van zijn dochter en de rond haar ontstane Free Britney-beweging om op te stappen als bewindvoerder.

Een maand later liet de vader van de zangeres aan de rechtbank weten dat hij de ondertoezichtstelling niet meer steunde. Hij schreef dat er recent ontwikkelingen waren geweest die de vraag opwierpen of de noodzaak van een curatorschap er nog wel is. Op 30 september werd hij door de rechter geschorst als curator. Sindsdien nam een accountant de ondertoezichtstelling waar.

Spears heeft aangegeven juridische stappen tegen haar vader te willen ondernemen, omdat hij volgens haar misbruik heeft gemaakt van zijn functie als curator.