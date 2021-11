Engeland kan WK amper nog ontgaan, Italië en Zwitserland houden het spannend

Diezelfde Kane mocht na ruim een halfuur zo doorlopen en maakte in blessuretijd van de eerste helft nog fraai zijn hattrick vol. Door met zijn linkervoet, zijn rechtervoet en zijn hoofd te scoren in één helft voltooide Kane een zogeheten perfecte hattrick.

Elf minuten later had Polen al optimaal geprofiteerd door via Robert Lewandowski en Kamil Józwiak op 2-0 te komen. Marc Vales deed vlak voor tijd nog wat terug waarna oud-Ajacied Arek Milik en opnieuw Lewandowski de score naar 4-1 tilden.

Polen won in dezelfde groep met 4-1 bij Andorra dat al na tien seconden met tien man stond. Ricard Fernandez plantte zijn elleboog in de nek van tegenstander Kamil Glik en mocht meteen vertrekken.

Italië en Zwitserland in balans

In groep C is nog niets beslist. In Rome speelden Italië en Zwitserland met 1-1 gelijk. Beide landen gaan, met nog een duel te gaan, samen aan de leiding.

Zwitserland kende geen schroom. Met name Noah Okafor was een plaag voor de Italiaanse defensie. De 21-jarige spits van FC Basel leidde de 0-1 in met een lange rush en vond Silvan Widmer, die hard uithaalde.

Italië herpakte zich en had geluk toen Giovanni Di Lorenzo een fout van keeper Yann Sommer genadeloos afstrafte.

Bondscoach Roberto Mancini bracht na rust verse krachten in waarna Italië dreigender werd. Het had met Federico Chiesa (over) en Lorenzo Insigne (blok) de beste kansen. De Italianen dachten in blessuretijd op rozen te zitten na een fout op Domenico Berardi in het strafschopgebied, maar Jorginho knalde de toegekende penalty over.