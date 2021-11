Jong Oranje boekt in kwalificatie broodnodige zege op Jong Bulgarije

Jong Oranje blijft in in de race in de EK-kwalificatie voor plaatsing voor de eindronde in Roemenië en Georgië. De ploeg van trainer Erwin van de Looi was in Almere met 3-1 te sterk voor Bulgarije.

Dankzij de zege houdt Jong Oranje zicht op koploper Jong Zwitserland, dat eerder op de avond met 3-0 van Jong Moldavië won. Jong Oranje moet in groep E nog drie punten inlopen op de Zwitsers, maar heeft ook een wedstrijd minder gespeeld.

Tamme opening

Jong Oranje opende tam en afwachtend. Lutsharel Geertruida had de 1-0 voor het intikken maar het schot van de Feyenoorder ging over.

De eerste en enige kans voor de Bulgaren was vervolgens meteen raak. Doelman Kjell Scherpen gleed uit bij een schot van Martin Mintsjev en was gezien.