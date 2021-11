Onbegrip bij Van Gaal over lege Kuip tegen Noren: 'Getuigt niet van gezond verstand'

Een klein half uur later voegde Van Gaal op de persconferentie er nog aan toe: "Anderhalf jaar geleden heb ik al gezegd dat je de regels moet naleven en controleren. Dat is in Nederland onvoldoende gedaan. Ik woon in Portugal, daar is het wel gebeurd en inmiddels is 98 procent van de bevolking gevaccineerd en beschermd."

"De spelers zijn ook wel gewend om zonder publiek te spelen", vervolgde Van Gaal. "Natuurlijk heeft het invloed als we dinsdag in een leeg stadion moeten spelen. Het was uitverkocht, dan zijn er 60.000 toeschouwers die het Nederlands elftal steunen. Dat geeft de spelers een boost en dat ontbreekt nu."

"Corona is veel belangrijker dan voetbal", relativeerde de bondscoach. "Voetbal is slechts bijzaak. Dus het is niet dat we de ogen sluiten. Maar het klopt niet."

Oude tijden herleven: 'Ze gaan niet sproeien'

Niet alleen het mondkapje laat zien dat het virus de wereld nog altijd op de hielen zit. De coronabesmetting van Stevan Jovetic, de absolute sterspeler van de Montenegrijnen, spreekt boekdelen.

Zijn afwezigheid is wellicht een voordeel voor Oranje, maar Van Gaal blijft beducht voor de nummer 73 van de wereld. "Montenegro heeft individueel sterke spelers, dat vond ik van Letland minder. In Montenegro ben ik nog nooit geweest."

"Ik ga zo het veld bekijken, maar ik heb begrepen dat er niet gesproeid zal worden morgen. Het zijn de oude tijden die herleven, de tijd dat ik met Ajax naar RKC ging. Dat ze het veld niet sproeiden en de lijnen wat dichter bij elkaar trokken, zodat het wat makkelijker werd om te verdedigen. Ik vind het een schande, maar het thuisland bepaalt."