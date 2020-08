Temperatuur in Death Valley stijgt tot 54,5 graden, mogelijk record

In Death Valley in de Amerikaanse staat Californië is gisteren een temperatuur gemeten van 54,5 graden. Volgens de National Weather Service, het Amerikaanse weerinstituut, is het de hoogste temperatuur ooit gemeten in de VS in de maand augustus en mogelijk zelfs een algemeen record.

De temperatuur werd gistermiddag bereikt, nadat het al dagenlang verzengend heet is in het gebied. Het moment is opmerkelijk; gewoonlijk worden de hoogste temperaturen daar in de maand juli opgetekend.

De Wereld Metereologische Organisatie gaat de waarneming grondig onderzoeken, zegt Randy Cerveny, leider van het weer- en klimaatextrementeam, in The Washington Post. "Alles wat ik tot nu toe heb gezien wijst erop dat dit een legitieme observatie is."

Als de temperatuur van gisteren klopt, behoort die tot de top drie van hoogste temperaturen die ooit op betrouwbare wijze op de planeet zijn gemeten, mogelijk zelfs de hoogste.

Heetst

Tot nu toe stond het record voor de hoogste temperatuur ooit gemeten ook op naam van Death Valley, namelijk 56 graden. Die temperatuur werd op 10 juli 1913 vastgesteld, maar aan de juistheid van die meting wordt door sommige deskundigen getwijfeld.

Na Death Valley staan Koeweit en Pakistan in de boeken als heetste plekken op aarde. Daar steeg het kwik in 2016 en 2017 tot 53,9 graden.