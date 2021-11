'Een harde klap': dit zijn de nieuwe coronamaatregelen voor de komende drie weken

Het demissionaire kabinet haalt de teugels vanaf morgen strakker aan. Een nieuwe set coronamaatregelen voor op zijn minst de komende drie weken moet het aantal besmettingen "met een harde klap" snel omlaag brengen, zei premier Rutte op de coronapersconferentie. Zowel vandaag als gisteren werden bij het RIVM meer dan 16.000 nieuwe positieve tests gemeld, de hoogste aantallen sinds het begin van de pandemie. Demissionair premier Rutte en minister De Jonge zeiden dat de maatregelen bedoeld zijn om het aantal interacties tussen mensen te verminderen. Vooral in de avond moet het aantal contactmomenten worden beperkt. "We hebben een vervelende boodschap. Het is onvermijdelijk dat we teruggrijpen op maatregelen die we kennen uit eerdere fases en die iedereen raken, of je nu gevaccineerd bent of niet", zei premier Rutte. Aangepaste openingstijden Niet-essentiële winkels en diensten (waaronder contactberoepen zoals de kapper) moeten om 18.00 uur dicht. De horeca en essentiële winkels zoals supermarkten sluiten om 20.00 uur. In de horeca blijft een coronatoegangsbewijs verplicht en moeten gasten zitten. Evenementen mogen doorgaan, maar alleen tot 18.00 uur. Ook zijn een vaste zitplaats en een check van het coronatoegangsbewijs verplicht. Er mogen maximaal 1250 mensen in een zaal. Voor theaters, bioscopen en concertzalen (met zitplaatsen) geldt geen vervroegde sluiting. Alle sport blijft toegestaan, maar zonder publiek.

Sluitingstijden - NOS

Het kabinet geeft het dringende advies om weer zoveel mogelijk thuis te werken - "tenzij het echt niet anders kan". Scholen blijven open. In het mbo en hoger onderwijs geldt wel een maximale groepsgrootte van 75 mensen per ruimte. Een uitzondering wordt gemaakt voor het afnemen van tentamens en examens. Overal waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is, moeten mensen anderhalve meter afstand houden. Ook geldt op die plekken een mondkapjesplicht. En opnieuw adviseert het kabinet om thuis een beperkt aantal gasten te ontvangen, maximaal vier op een dag. Wie in huis woont met een besmet persoon, moet weer verplicht in quarantaine. Die regel geldt ook voor mensen die gevaccineerd zijn.

Maatregelen 13 november - NOS

Daarnaast wordt er gewerkt aan het juridisch mogelijk maken van een aantal andere maatregelen. Zo moet het coronatoegangsbewijs straks ook gelden in bijvoorbeeld dierentuinen en pretparken. Een grote aanpassing zou zijn dat het coronabewijs ook op het werk gaat gelden. Het demissionaire kabinet wil bovendien dat ondernemers straks kunnen kiezen voor toegang met een negatieve coronatest, of voor toegang voor uitsluitend gevaccineerden en mensen die hersteld zijn van corona. De mogelijkheid om te kiezen tussen dit 2G- en 3G-systeem kan pas in werking treden na instemming van het parlement. De Jonge sprak van een dilemma. Hij snapt dat mensen zich "iets meer gedwongen voelen" om zich te laten vaccineren. " Maar als we met 2G een café langer open kunnen houden of een festival door te laten gaan, dan is het onze taak om die keuze te maken."

Plannen - NOS