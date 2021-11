Wandelaar vindt zeldzame paddestoel in Castricum

Deze paddestoel was bijna dertig jaar lang niet meer in Nederland gezien, totdat er vier jaar geleden een werd gespot in Twente. Daarna kwamen er geen nieuwe meldingen meer. Tot deze week dus. In het Castricumse bos staan er zelfs twee.

De bisschopsmuts is een giftige kluifzwamsoort met een opmerkelijk geplooide geelbruine tot roodbruine hoed. Verse bisschopsmutsen hebben twee of drie lobben met een 'zadel' ertussen. Hierdoor lijken ze met een beetje fantasie op de muts van een bisschop. De paddestoel groeit in Europa in het najaar en doet het vooral goed in bergachtige gebieden. In het Europese laagland is de soort zeldzaam.

De bisschopsmuts staat op de rode lijst en wordt in ons land gerekend tot de ernstig bedreigde paddenstoelen. Na 1988 is het nog maar één keer eerder voorgekomen dat de zwam in Nederland is aangetroffen. Dat was in 2017 in natuurgebied de Lonnekerberg in Twente.

Boswachter Knijnenberg is trots dat de bisschopsmuts in zijn bos is aangetroffen. "Een aantal jaar geleden was de kans op een bisschopsmuts in het Castricumse bos veel kleiner. Dit komt doordat de paddestoel dood hout nodig heeft om van te leven en het bos toen nog 'netjes werd gehouden' en al het dode hout werd opgeruimd. Dat gebeurt nu niet meer", vertelt de boswachter. "Dit is waar we het voor doen."