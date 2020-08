Stakingen in fabrieken en bij staatszender Wit-Rusland

Op verschillende plaatsen in Wit-Rusland leggen mensen het werk neer uit protest tegen het regime van president Loekasjenko. Zo wordt er gedemonstreerd voor het gebouw van de staatszender in de hoofdstad Minsk en protesteren arbeiders uit verschillende fabrieken in de omgeving bij een tractorfabriek in Minsk waar de president vanochtend een werkbezoek brengt.

Op de Wit-Russische staatstelevisiezender was vanmorgen al een onderbreking te zien in de ochtendprogrammering: