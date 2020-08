Stakende arbeiders jouwen Wit-Russische president uit

Tijdens zijn bezoek kwam Loekasjenko naar een open ruimte om - naar verluidt zorgvuldig op hun loyaliteit geselecteerde - werknemers toe te spreken. Die scandeerden "Aftreden!" De president antwoordde: "We hebben verkiezingen gehouden. Er komen geen nieuwe, over mijn lijk".

Op verschillende plekken in Wit-Rusland leggen mensen het werk neer uit protest tegen het regime van president Loekasjenko. Zo wordt er gedemonstreerd voor het gebouw van de staatszender in de hoofdstad Minsk en hebben duizenden stakende arbeiders uit verschillende fabrieken geprotesteerd bij een tractorfabriek in Minsk waar de president vanochtend een werkbezoek bracht.

Bij de Wit-Russische staatstelevisiezender werd ook gestaakt; er was een onderbreking in de ochtendprogrammering:

Later in de ochtend maakte Loekasjenko bekend dat hij bereid is de macht te delen en de grondwet daartoe te wijzigen, op voorwaarde dat de demonstraties stoppen. Op welke schaal er in het land wordt gestaakt, is nog onduidelijk.

Het internet in het land is sinds vanochtend zeer instabiel; het is niet langer mogelijk om rechtstreeks foto's en video's online te zetten.

Militaire oefening

Inmiddels meldt buurland Litouwen dat Wit-Rusland van plan is troepen naar het grensgebied te brengen voor een militaire oefening. De autoriteiten in Vilnius zeggen de oefening niet als een bedreiging te beschouwen. Daarom zal er niet op worden gereageerd.

Woensdag overleggen de leiders van de EU-lidstaten over de situatie in Wit-Rusland, heeft Charles Michel, die het overleg zal leiden, bekendgemaakt. Vrijdag besloten de EU-landen al tot sancties tegen Wit-Russische functionarissen.

Nieuwe boodschap oppositieleider

In een nieuwe videoboodschap zei de Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja vanochtend dat ze klaar is om de leiding te nemen en de rust terug te brengen in het Oost-Europese land. Ze roept de leden van veiligheidstroepen en politiekorpsen op om president Loekasjenko's bevelen niet langer op te volgen maar de kant van de oppositie te kiezen.

Bekijk de boodschap van Tichanovskaja hier: