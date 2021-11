Griekspoor wil doorbraakjaar in stijl afsluiten: 24ste zege op rij

Tallon Griekspoor lijkt op weg om zijn doorbraakjaar in stijl af te sluiten. De Nederlandse tennisser drong met zijn 24ste zege op rij door tot de halve finales van het challengertoernooi in het Slowaakse Bratislava.

Griekspoor versloeg in de kwartfinale van het het indoortoernooi de Tsjech Jiri Lehecka met 7-6 (3), 6-3. Het is nog onbekend wie zaterdag zijn tegenstander wordt.

De speler uit Nieuw-Vennep beleeft een ongekend 2021 door op het tweede profniveau de overwinningen aaneen te rijgen.

Dat leverde hem tot nu toe een recordaantal van zeven challengertitels in één seizoen op. Hij kan dit dus nog uitbreiden met een achtste titel in Bratislava.

Van plaats 155 naar 72

Griekspoor is door zijn prestaties opgeklommen naar de 72ste plaats op de wereldranglijst, een positie die doorgaans voldoende is om komend seizoen rechtstreeks toegelaten te worden tot de toernooien op het hoogste niveau. Hij begon het jaar als de mondiale nummer 155.

De laatste nederlaag van Griekspoor dateert van 3 september in de tweede ronde van de US Open en dat verlies was hem enigszins vergeven: Novak Djokovic was toen de tegenstander.