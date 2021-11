Fossiele exporteurs: 'onduidelijk wat gaat vallen onder Glasgow-afspraak'

Het was de grote wisseltruc van de klimaattop in Glasgow deze week: Nederland dat zich toch aansloot bij landen die voor eind 2022 stoppen met investeren in buitenlandse fossiele energieprojecten. De stap overviel het bedrijfsleven dat actief is in olie en gas. Dat deze investeringen waarschijnlijk afgebouwd zouden worden werd al besproken, maar door de ondertekening is het proces in een stroomversnelling gekomen. Hoe groot de impact voor die bedrijven is, blijft nog onzeker.

De Nederlandse overheid stond in 2020 voor ruim 4,5 miljard euro garant voor de olie- en gassector en hun toeleveranciers. Een groot deel van dit geld ging naar baggeraars en scheepsbouwers die betrokken zijn bij offshore-projecten. Maar ook kleinere exporteurs maakten afgelopen jaren gebruik van de garantstellingen van Atradius Dutch State Business, de exportkredietverzekeraar van de Nederlandse staat.

Milieuorganisatie Both Ends verwacht dat het overgrote deel van dit soort garanties in de toekomst niet meer afgegeven zullen worden. Bedrijven hopen nog dat een deel van de projecten niet geraakt zullen worden.

Onduidelijkheid

"De impact is nog niet helemaal duidelijk", zegt Merijn van Mourik, algemeen directeur van Vonk. Dat Zwolse bedrijf leverde in 2020 stroomverdeelstations voor een gasfabriek in Nigeria. "De zekerheid van betaling is in dat soort landen wat minder. Het is wel fijn dat je dat risico tegen een schappelijke prijs kan afdekken via de staat."

Ook scheepbouwer Damen maakte afgelopen veelvuldig gebruik van Nederlandse exportkredietverzekeringen. Maar het is nog onduidelijk welke van die projecten er nu precies onder fossiel vallen. "Ja een pijpleidingschip natuurlijk wel, maar bevoorradingsbootje dat ene keer naar boorplatform en andere keer naar een windpark vaart? We moeten eerst nog even aan tafel met overheid", zegt een woordvoerder van Damen.