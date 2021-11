40 procent van de ziekenhuizen kan veel reguliere zorg niet leveren

Het Landelijk Overleg Nier Transplantatie (LONT) maakt zich zorgen om de mensen op de wachtlijst. Voorzitter Aiko de Vries: "In 2019 zijn 179 mensen van de wachtlijst af gegaan vanwege overlijden of doordat ze zo slecht waren dat transplantatie niet meer mogelijk was." Nu is de wachtlijst 10 procent groter. Het LONT verwacht dat het aantal mensen dat hun transplantatie niet haalt, daarom ook zeker met 10 procent zal toenemen.

'Klaar mee'

Álle afdelingen van ziekenhuizen voelen de druk op de zorg. Van de specialismen die relatief gezien de meeste operaties moeten afzeggen, staat de orthopedie bovenaan. Het zetten van een heupprothese moet bijvoorbeeld vaak wachten.

Edith Horsthuis (71) heeft al een kunstheup, maar sinds de pin zeven maanden geleden losraakte, wacht ze op een operatie. "Daar ben ik klaar mee. Ik wil weer iets gaan doen met mijn kleinzoon, en dat kan niet. Ik heb zo vreselijk veel pijn." Zicht op een operatie heeft ze nog niet.

Ondertussen haalt het UMC Utrecht alles uit de kast. In een nieuw ingericht capaciteitscentrum wordt op grote schermen bijgehouden waar nog bedden beschikbaar zijn. Elke drie uur vindt hier een overleg plaats. Er wordt dan geschoven met bedden en personeel om nog zo veel mogelijk operaties door te kunnen laten gaan.

Hartchirurg Van der Kaaij: "Ik heb dit vak gekozen om mensen te helpen. Nu worden grote delen van de dag in beslag genomen met het proberen een operatiekamer of IC-bed te regelen." Het effect van de nieuwe maatregelen zal bepalen wat er de komende tijd nog op het ziekenhuis af komt.