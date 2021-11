Drietal vast om QR-fraude, mogelijk duizenden valse codes in omloop

De politie heeft twee vrouwen en een man opgepakt op verdenking van fraude met valse QR-codes. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van RTL Nieuws. Een deel van de frauduleuze QR-codes wordt vanavond nog geblokkeerd, zegt het ministerie van VWS.

Het OM verdenkt een van de vrouwen ervan dat ze haar wachtwoord van een computersysteem heeft gedeeld. Volgens RTL gaat het om fraude bij de GGD-locatie op Schiphol en zijn er tienduizenden valse QR-codes in omloop. De drie zouden via een uitzendbureau toegang hebben gehad tot een systeem waarin QR-codes kunnen worden aangemaakt.

Die code staat op naam en kan gebruikt worden om, zonder vaccinatie, negatief testbewijs of herstelbewijs, toch toegang te krijgen tot locaties waar het coronatoegangsbewijs nodig is. De codes werden volgens RTL voor honderden tot soms duizend euro verkocht.

Het OM kan de omvang van de fraude en het bedrag dat per code zou zijn verdiend niet bevestigen. "Dat is onderdeel van het onderzoek", zegt een woordvoerder. De drie worden verdacht van computervredebreuk, het vernielen van een geautomatiseerd werk en valsheid van geschrifte.

Gebruik valse code strafbaar

Het ministerie van VWS bevestigt dat er aangifte is gedaan van fraude, nadat digitale rechercheurs er lucht van hadden gekregen. "Wij doen alles wat binnen onze macht ligt om fraude tegen te gaan", zegt een woordvoerder. "Je neemt een risico met de gezondheid van jezelf en van anderen om je heen. Dat is echt het laatste dat we nu kunnen gebruiken."

De woordvoerder wijst erop dat zowel het verstrekken als het gebruiken van valse QR-codes strafbaar is. "De politie en het OM nemen het ook heel serieus", zegt ze.

Eerder bleek al uit onderzoek van de NOS dat coronatoegangsbewijzen, die officieel op naam van één gebruiker staan, breed worden gedeeld via onder meer Telegram. Bijna 300 QR-codes zijn tot dusver geblokkeerd.