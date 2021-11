Van der Poel deelt tik uit op 5.000 meter, Chinese sprinter Gao razendsnel

Wereldkampioen Nils van der Poel is bij de opening van het internationale schaatsseizoen verdergegaan met waar hij gebleven was. Op de 5.000 meter bij de wereldbekerwedstrijden in het Poolse Tomaszów was de eigenzinnige Zweedse stayer een klasse apart. In een rechtstreeks duel met Nederlands kampioen Jorrit Bergsma klokte Van der Poel een baanrecord: 6.15,56. Daarmee was hij ruim vijf seconden sneller dan wereldrecordhouder Ted-Jan Bloemen, die met 6.20,94 tweede werd. Patrick Roest moest genoegen nemen met de derde plaats. De Nederlandse vicewereldkampioen kwam ondanks een snel slot 0,09 seconde tekort om Bloemen voor te blijven. Eerste wedstrijd Voor Van der Poel was het zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Hij reed in de voorbereiding bewust geen trainingswedstrijden. Dat was te zien aan zijn onrustige bewegingen met zijn bovenlichaam, maar niet aan zijn rondetijden. Bergsma moest de ontketende Van der Poel zes ronden voor het einde laten gaan. De Nederlands kampioen eindigde met 6.21,22 als vierde. Marwin Talsma werd met 6.26,13 achtste. Eerder op de dag werd drievoudig olympisch kampioen Sven Kramer negende in de B-groep. Gao razendsnel op 500 meter Op de 500 meter maakte Tingyu Gao grote indruk. De Chinese sprinter won de kortste afstand in een razendsnelle tijd van 34,26, een baanrecord.

Chinese sprinter Gao razendsnel op 500 meter, bijrol voor Nederlandse schaatsers - NOS

Gao baarde in het voorseizoen al opzien door bij een trainingswedstrijd in eigen land 33,83 te noteren, de vierde tijd ooit. Daarom waren bij de eerste wereldbeker van het olympische seizoen veel ogen op hem gericht. De 23-jarige Chinees won bij de Winterspelen in 2018 het brons en bleef de afgelopen anderhalf jaar onder de radar. In Polen maakte hij de hooggespannen verwachtingen waar. Gao noteerde met 9,32 de snelste opening ooit en was uiteindelijk 0,28 seconde sneller dan Tatsuya Shinhama, die tweede werd. De Canadese wereldkampioen Laurent Dubreuil reed met 34,68 naar de derde tijd. Voor Gao was het de eerste wereldbekerzege in zijn loopbaan. Bijrol voor Nederlanders De vier Nederlandse sprinters kwamen niet in de buurt van het podium. Nederlands kampioen Kai Verbij werd met 34,93 achtste en was daarmee de beste Nederlander. Merijn Scheperkamp werd bij zijn wereldbekerdebuut in de A-groep knap negende met een persoonlijk record van 34,94. "Ik heb voor mijn gevoel wel goed gereden. Maarja, we worden er best hard afgereden eigenlijk", concludeerde Scheperkamp nadat hij naar het scorebord had gekeken. Bekijk de interviews met Scheperkamp en Verbij hieronder.

Verbij was redelijk tevreden met zijn rit, zeker omdat hij vorige week nog ziek was. "Dan valt dit wel mee", aldus Verbij, die onder de indruk was van de snelle start van Gao. "Of ik daarvan schrik? Misschien een beetje. Het is gewoon een snelle tijd." Hein Otterspeer werd twaalfde met 34,98. Dai Dai N'tab stelde met 35,01 teleur. De winnaar van WK-brons eindigde daarmee als veertiende. Wereldrecordhouder Pavel Koelizjnikov reed opvallend langzaam. De Rus was maar liefst 1,27 trager dan Gao en eindigde daarmee als laatste. Eerste van vier wereldbekers Zondag om 14.30 uur rijden de mannen nog een 500 meter. In totaal worden er voor de Winterspelen vier wereldbekerwedstrijden verreden. Hierbij zijn startplaatsen te verdienen voor de Olympische Spelen van begin volgend jaar in Peking.