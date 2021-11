Meevaller voor Verstappen: gridstraf Hamilton in Brazilië na motorwissel

Max Verstappen kan komende zondag bij de Grote prijs van Brazilië wederom een grote stap zetten naar zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. Zijn concurrent Lewis Hamilton moet namelijk vijf plekken naar achteren in de startopstelling. De Brit van Mercedes, die in een verhitte strijd is verwikkeld met Verstappen en negentien punten achterstand heeft in de WK-stand, heeft besloten zijn verbrandingsmotor te laten vervangen in incasseert daarmee een gridstraf. Vijfde van het seizoen Het is voor Hamilton de vijfde verbrandingsmotor (ICE) van het seizoen. Hij vervangt voorlopig geen andere onderdelen van zijn Mercedes-krachtbron.

De motorwissel heeft voor Hamilton geen gevolgen voor de sprintrace van zaterdag, die dient als kwalificatiemoment voor de hoofdrace een dag later. Bij de race op zondag gaat de straf van de Brit namelijk pas in. "Het verandert voor ons weinig, wij gaan uit van eigen kracht", reageert Red Bull-teambaas Christian Horner. "Ik snap heel goed waarom Mercedes het hier doet, omdat Lewis zaterdag in de sprintrace geen last heeft van de gridstraf. Het is een logisch strategisch besluit. Wij denken nog steeds dat we safe zitten tot en met de laatste race, tenzij er rare dingen gebeuren."

Hamilton snel in vrije training De aanstaande straf voor de Brit weerhield hem er niet van de snelste tijd neer te zetten in de eerste vrije training. Hamilton was daarin een stuk sneller dan Verstappen (+0,367) en Sergio Pérez (+0,442). Verstappen reed wel minder rondes dan Hamilton (22 om 31) en de twee gebruikten meerdere afstellingen, dus het is lastig in te schatten hoe de twee ervoor staan op dit moment. Hamilton is er echter alles aan gelegen om later vanavond, tijdens de kwalificatie voor de sprintrace, de snelste tijd neer te zetten. In de sprintrace zijn extra WK-punten te verdienen en de winnaar mag vanaf poleposition starten op zondag. Voor Hamilton zou dat een start vanaf de zesde plek betekenen waardoor hij de schade zoveel mogelijk beperkt kan houden ten opzichte van Verstappen.