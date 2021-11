Amsterdam ontslaat hulpverlener Veilig Thuis om grensoverschrijdend gedrag

Uit een integriteitsonderzoek dat volgde, bleek dat de medewerker voor zover bekend 37 (oud-)cliënten via WhatsApp had benaderd om een afspraak te maken. Volgens de onderzoekers gebeurde dat op een moment dat er vanuit zijn functie geen reden meer was om hen te benaderen.

De gemeente Amsterdam heeft een hulpverlener van Veilig Thuis, het gemeentelijke meld- en steunpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling, op staande voet ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag. Ook is er aangifte tegen hem gedaan. De man benaderde sinds 2017 zeker 37 meerderjarige vrouwelijke (oud-)cliënten via WhatsApp voor niet-werkgerelateerd contact.

In een brief aan de gemeenteraad schrijven zorgwethouder Kukenheim en burgemeester Halsema dat de man op basis van de uitkomsten van dit onderzoek op staande voet is ontslagen. Ook is aangifte gedaan van mogelijk strafbare feiten.

"Grensoverschrijdend gedrag richting kwetsbare mensen binnen een hulpverleners- of afhankelijkheidsrelatie is onacceptabel. Deze vrouwen waren aan de zorg van Veilig Thuis toevertrouwd. Dat er binnen een omgeving die bij uitstek veilig en betrouwbaar zou moeten zijn, een medewerker is geweest die misbruik heeft gemaakt van zijn informatiepositie als hulpverlener van kwetsbare cliënten, is ernstig en dat betreuren wij dan ook ten zeerste", schrijven de burgemeester en de wethouder.

De GGD Amsterdam heeft een extern onderzoeksbureau ingeschakeld om te onderzoeken hoe dit de afgelopen jaren ongemerkt kon gebeuren, meldt NH Nieuws.