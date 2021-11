Technisch directeur Meijer stapt op bij turnbond: 'Iemand anders voor nieuwe fase'

Meijer werd in maart 2018 aangesteld als technisch directeur bij de KNGU en vindt dat het er nu een fase is aangebroken die om iemand anders in die functie vraagt. "Een ander persoon die met de coaches op technisch vlak vervolgstappen kan zetten."

"Iemand die kan gaan bouwen aan een vernieuwde inrichting van de topsport- en talentonwikkelingsprogramma's. Want de gymsport heeft zoveel moois te bieden", aldus Meijer.

Ongelijke leggers

In de zomer van 2020 werd de turnsport ernstig in verlegenheid gebracht door getuigenissen van verschillende oud-sporters. Intimidatie, manipulatie, chantage en isolatie; de verklaringen stapelden zich op.

Een grootschalig onderzoek naar misstanden in de turnsport werd opgezet. Onderzoekers Marjan Olfers en Anton van Wijk presenteerden begin dit jaar de resultaten van het omvangrijke rapport 'Ongelijke leggers'.

"Er zijn zó ontzettend veel verhalen die mij zijn bijgebleven, dat is het meest schrijnende. En mijn gevoel zegt, vanuit de wetenschap, dat er mogelijk sprake is van onderrapportage", zei Olfers destijds. Oftewel: het rapport van de onderzoekers zou slechts het topje van de ijsberg kunnen zijn.

