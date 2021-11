Schouten begint wereldbekerseizoen met winst, Kok en Leerdam buiten toptien

Irene Schouten heeft bij de eerste wereldbekerwedstrijden van het olympisch schaatsseizoen de 3.000 meter op haar naam geschreven. In het Poolse Tomaszów reed Schouten in een vlakke race naar 4.04,01. Schouten begon het wedstrijdseizoen twee weken geleden met drie Nederlandse titels en twee baanrecords. Die goede vorm zette ze voort in Polen. In haar rit tegen wereldkampioene Antoinette de Jong was Schouten 1,24 seconden sneller dan de Canadese Isabelle Weidemann, die net het baanrecord van Martina Sáblíková had verbeterd. Joy Beune werd vijfde met 4.06,94. De Jong eindigde met 4.07,54 als zevende. Uiteraard was Schouten wel blij met haar zege, maar heel veel waarde hecht ze niet aan haar race. "Het gaat erom dat ik in december bij het OKT goed rijd. Ik kan nu winnen, maar als ik me niet plaats voor de Spelen heb ik er niet zoveel aan." Bekijk de reacties van Schouten en De Jong hieronder.

Olympisch kampioene Carlijn Achtereekte stelde teleur met een vijftiende plaats. Met 4.16,06 was ze ruim twaalf seconden langzamer dan Schouten. Bijrol Kok en Leerdam Op de 500 meter gaf de Amerikaanse schaatsster Erin Jackson haar visitekaartje af richting de Olympische Spelen. De 29-jarige Jackson won de 500 meter in een baanrecord, 37,61. De twee Nederlandse troeven op de 500 meter, Jutta Leerdam en Femke Kok, speelden een bijrol op de kortste afstand. Kok won vorig seizoen de vier wereldbekers, maar werd nu elfde met 38,36. Nederlands kampioene Leerdam eindigde als twaalfde (38,52). Bekijk de samenvatting van de 500 meter hieronder.

De Japanse olympisch kampioene Nao Kodaira reed in 37,74 naar de tweede tijd, na anderhalf jaar geen internationale wedstrijden te hebben gereden. De Russische Olga Fatkoelina werd derde met 38,07.

Jackson droomt van olympisch goud "Ik hoopte op het podium, maar dit is ongelofelijk", reageerde de Amerikaanse winnares. Jackson miste afgelopen winter alle internationale wedstrijden in Heerenveen. "Ik heb veel pech gehad. Geen corona, maar veel mensen in mijn omgeving hadden het wel, waardoor ik steeds in quarantaine moest." Een oogblessure kostte haar uiteindelijk deelname aan de wereldbekers en de WK. "Dat was best demotiverend, maar ik heb het van me afgeschud. Ik ben nu goed begonnen en hopelijk kan ik dit vaker laten zien. Waar ik van droom? Olympisch goud natuurlijk, net als iedereen." Bekijk de reacties van Jackson en Kok hieronder.