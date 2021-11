Kok en Leerdam buiten toptien op 500 meter, Amerikaanse Jackson verrast met winst

De Amerikaanse schaatsster Erin Jackson heeft in de eerste internationale wedstrijd van het olympisch seizoen haar visitekaartje afgegeven. De 29-jarige Jackson won de 500 meter bij de wereldbekerwedstrijden in het Poolse Tomaszów in een baanrecord, 37,61.

"Ik hoopte op het podium, maar dit is ongelofelijk", reageerde de Amerikaanse winnares. Jackson miste afgelopen winter alle internationale wedstrijden in Heerenveen. "Ik heb veel pech gehad. Geen corona, maar veel mensen in mijn omgeving hadden het wel, waardoor ik steeds in quarantaine moest."

Een oogblessure kostte haar uiteindelijk deelname aan de wereldbekers en de WK. "Dat was best demotiverend, maar ik heb het van me afgeschud. Ik ben nu goed begonnen en hopelijk kan ik dit vaker laten zien. Waar ik van droom? Olympisch goud natuurlijk, net als iedereen."

