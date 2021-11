Last-minute-lobby KNVB voor publiek bij eredivisieduels onder bepaalde voorwaarden

Vanmiddag spraken de clubs elkaar in een speciaal belegde vergadering. Besloten werd om een voorstel in te brengen vóór de persconferentie van 19.00 uur vrijdagavond: wél met publiek spelen, maar onder onderstaande voorwaarden.

De KNVB is momenteel druk aan het lobbyen in Den Haag om de voorgestelde plannen van het demissonaire kabinet, om eredivisiewedstrijden de komende drie weken zonder publiek te laten spelen, aan te passen.

Wat voornamelijk leeft onder de clubs is dat er door het demissionaire kabinet niet gekeken wordt naar de risico's. Uit alle onderzoeken van het afgelopen jaar blijkt, zo klinkt het, dat publiek bij voetbalwedstrijden geen haard vormt voor besmettingen.

"Dat is meerdere keren aangetoond. En toch wordt er als eerste een streep gezet door het publiek bij het betaald voetbal. Hierover wordt in elk geval nu gesproken. Dit lijkt op beleidsarmoede, men weet in Den Haag niet meer wat te doen", klinkt het statement vanuit de KNVB.

Tienduizenden euro's

"We hebben tienduizenden euro's per locatie geïnvesteerd om alles coronaproof te maken voor de toeschouwers. Er zijn sinds de eerste lockdown weer honderden wedstrijden met publiek gespeeld en geen enkele wedstrijd heeft geleid tot grote coronabesmettingshaarden. Dit bevestigen ook de cijfers van het RIVM en GGD."

"We hebben volop meegewerkt aan de fieldlabs en daarna de pilots met het coronatestbewijs. Hierdoor hebben we (wetenschappelijke) kennis en ervaring opgedaan die we met andere sectoren konden delen. De controle van het coronatoegangsbewijs verrichten wij al heel lang met zelfs een 100% score en dat verloopt in het betaald voetbal probleemloos."

Of de lobby succes heeft - er is eerst nog een ministerraad voordat de plannen definitief worden afgekondigd - is afwachten.