Veertig doden door extreem weer in Sri Lanka en India

Door overstromingen na hevige regenval zijn in de afgelopen dagen zeker veertig mensen omgekomen in Sri Lanka en het zuiden van India. De slachtoffers kwamen om het leven door aardverschuivingen, verdrinking, elektrocutie of het instorten van huizen.

De buien zullen de komende dagen naar verwachting afnemen. Een weerman uit Chennai, de hoofdstad van de zwaar getroffen Indiase deelstaat Tamil Nadu in het zuidoosten van het land, zegt tegen persbureau Reuters dat de ergste regenval voorbij is.

Straten staan blank

De straten van Chennai zijn overstroomd. De overheid probeert het water met pompen weg te krijgen. Bewoners van lager gelegen gebieden zijn in veiligheid gebracht. Scholen blijven de komende dagen gesloten en het treinverkeer ligt plat.

Chennai kampte in 2019 nog met extreme droogte; inwoners moesten destijds uren in de rij staan voor drinkwater dat per trein werd vervoerd naar de stad.