Bufferzone om abortuskliniek Enschede om demonstranten op afstand te houden

Enschede gaat een 'bufferzone' instellen rondom een abortuskliniek in de stad. Waarnemend burgemeester Bovens doet dat op verzoek van de gemeenteraad. De zone moet voorkomen dat vrouwen fysiek gehinderd of geïntimideerd worden als zij de kliniek bezoeken. Conservatief-religieuze betogers staan zo'n 25 dagen per jaar vlak bij de ingang met borden te demonstreren.

Het voorstel om demonstranten op afstand te houden van de kliniek was ingediend door het Democratisch Platform Enschede en de PvdA. Bijna alle partijen in de raad steunden het voorstel, alleen de ChristenUnie stemde tegen.

'Niet te veel van verwachten'

Fractieleider Brouwer van het Democratisch Platform Enschede is een van de initiatiefnemers van de bufferzone. Hij wil voorkomen dat vrouwen die de kliniek bezoeken worden geïntimideerd door mensen die hen op andere gedachten willen brengen.

Volgens burgemeester Bovens moeten politici niet te veel van de bufferzone verwachten, omdat de gemeente zich moet houden aan het demonstratierecht. "En dat betekent dat als je ergens tegen demonstreert, je ook op die plek moet kunnen demonstreren."

Tegen intimidatie en het hinderen van bezoekers zegt Bovens wel iets te kunnen doen. "We kunnen bij de melding van demonstraties eisen dat de demonstranten aan de overkant van de straat staan en daar ook op handhaven", zegt hij tegen RTV Oost. "Maar we kunnen niet opleggen dat de demonstratie ergens om de hoek, 150 meter van de kliniek verwijderd, plaatsheeft." Dat was aanvankelijk wel de verwachting van de politieke partijen in Enschede.