Zorgelijke negende plaats Kramer in B-groep Polen: 'Kan er weinig over zeggen'

Sven Kramer is het internationale schaatsseizoen in het Poolse Tomaszów begonnen met een zorgelijke negende plaats in de B-groep van de 5.000 meter. Zes weken voor het olympisch kwalificatietoernooi kwam de drievoudig olympisch kampioen op de vijf kilometer tot een tegenvallende tijd van 6.30,097.

Kramer wilde niet voor de NOS-camera reageren, maar gaf daarna wel een verklaring tegenover de schrijvende pers. "Het was niet goed. Ik had graag een betere rit gereden, maar kan er verder weinig over zeggen. Even evalueren en kijken wat we doen. Het moet beter, dit is niet goed genoeg", aldus de tienvoudig Nederlands kampioen, die zich twee weken geleden nipt als vijfde plaatste voor de wereldbekers.

Afscheidsjaar

Kramer, die dit voorjaar geopereerd werd aan zijn rug, hoopt zich in zijn afscheidsjaar te plaatsen voor zijn vijfde Winterspelen op de 5.000 meter. Bij de NK, twee weken geleden, maakte hij zich daar nog niet zoveel zorgen over.

En nu? "Dit is gewoon niet goed. Heel veel meer woorden heb ik er niet voor. Ik moet ergens iets vandaan halen waarvan ik nu nog niet weet waar het zit", aldus Kramer, die nog wel van plan is om zondag de ploegenachtervolging te rijden.