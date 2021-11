Zakenman krijgt 1,5 jaar cel voor dood voetballer Emiliano Sala

Een Britse zakenman die in 2019 de vlucht regelde waarmee profvoetballer Emiliano Sala naar Cardiff zou vliegen, moet anderhalf jaar de gevangenis in. Volgens de rechtbank in Cardiff heeft de 67-jarige David Henderson schuld aan het drama boven Het Kanaal. Het vliegtuig stortte in zee en zowel de voetballer als piloot David Ibbotson kwam om het leven. Henderson was vorige maand al schuldig bevonden, nu is ook de straf bepaald.

Henderson vroeg de 59-jarige Ibbotson voor de vlucht, hoewel die geen vergunning had voor commerciële vluchten. Ook was Ibbotsons vergunning voor de Piper Malibu waarmee de vlucht werd uitgevoerd verlopen en mocht hij niet 's nachts vliegen.

Henderson was gewaarschuwd door de eigenaar van het toestel dat Ibbotson niet bevoegd was om ermee te vliegen, maar dat negeerde hij. Hij stuurde de piloot een bericht dat ze allebei geld konden verdienen, maar dan moest er geen aandacht van de luchtvaartautoriteiten worden getrokken.

De piloot steeg op 21 januari 2019 met Sala aan boord in Nantes op voor de vlucht naar Cardiff. De 28-jarige Argentijn was door voetbalclub Cardiff gekocht van Nantes en zou zich bij zijn nieuwe club gaan melden. Boven Het Kanaal verdween het toestel van de radar en stortte het in zee. Het lichaam van Sala werd een maand later gevonden in het wrak op de zeebodem. Het lichaam van piloot Ibbotson is nooit gevonden.

Bang

Sala had direct na vertrek al geen goed gevoel over de vlucht. "Ik zit in een toestel dat uit elkaar lijkt te vallen", zei hij in een audiobericht aan vrienden. "Als er over anderhalf uur geen nieuws is van mij, weet ik niet of iemand me komt zoeken", zei Sala tegen zijn vrienden. "Wat ben ik bang!"

Direct nadat duidelijk was geworden dat het toestel was vermist, stuurde de nu veroordeelde Henderson met zijn telefoon berichten naar een aantal mensen dat ze er hun mond over moesten houden omdat daar problemen van zouden komen.

Met de transfer van de Argentijn was naar verluidt een transfersom gemoeid van circa 20 miljoen euro. Na het dodelijke ongeluk besliste wereldvoetbalbond FIFA dat Cardiff alsnog een bedrag van 6 miljoen euro aan Nantes moest betalen.