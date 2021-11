Cerny is na tien maanden weer voetballer: 'Dit keer nog extremer aangepakt'

Cerny was net bezig aan zijn eerste maanden bij Twente, waar hij direct een van de smaakmakers van de eredivisie was. In zestien duels had hij zes goals gemaakt en zeven assists gegeven.

Tegen Ajax bleef het slechts beperkt tot acht minuten. Een lange revalidatie volgde, maar sinds afgelopen donderdag voelt de 24-jarige buitenspeler zich eindelijk weer voetballer.

"Gelukkig wel", zei Cerny tegen het radioprogramma Langs de Lijn En Omstreken. "Een fantastisch moment voor mij. Ik heb er alles aan gedaan om terug te keren, heb er super lang voor gewerkt en nu is het gelukt."

Beluister hier het hele gesprek met de buitenspeler van Twente.