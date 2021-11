Zij hebben morgen een bruiloft of evenement: 'Stop dit ad-hocbeleid'

Nu belt Lindsay samen met haar partner een voor een de gasten op, in een poging het huwelijksfeest eerder op de dag te houden. Zo kan het in ieder geval om 19.00 uur klaar zijn.

'Hoeveel veiliger kan het nog?'

"'Ik kán dit niet meer als we pas vrijdag horen horen hoe het zit', zei ik eerder deze week tegen mijn vriend. Het is al zo vaak verplaatst dat we nu dachten dat we wel goed zaten. Alle gasten zijn gevaccineerd, iedereen is gevraagd een thuistest te doen, dus hoe veel veiliger kan je het nog maken? Gaan we dit dan elk jaar krijgen?", zegt ze over de naderende maatregelen.

Ongeloof, dat was de voornaamste emotie die Lindsay had toen ze vandaag het nieuws las. Want anderhalve week geleden leken zware maatregelen als het 's avonds sluiten van horeca en niet-essentiële winkels volgens haar nog ver weg. "Dit komt hard aan. Het is zo'n belangrijk moment in je leven waar je steeds naar uitkijkt, alles inplant en dan weer moet verplaatsen."