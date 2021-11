Rechts-extremist over aanslag op Rutte: nooit iets gepland

Een Nederlandse rechts-extremist die terechtstaat voor onder meer het aanzetten tot een aanslag op demissionair premier Rutte, zegt dat hij zelf nooit iets gepland heeft.

De 20-jarige Steven V. uit Amsterdam erkende vanmorgen bij de behandeling van de zaak dat hij in een besloten rechts-extremistische chatgroep had gezegd dat er drie verschillende fietsroutes waren die Rutte naar zijn werk nam. Hij deed die uitspraken toen aanslagen op politici werden besproken in de groep.

"Ik heb de routes nooit gepland of doorgestuurd", zei hij in de rechtbank. "Ik weet ook niet waarom ik het deed."

Bedeesd

De bedeesde houding van V. en de 20-jarige medeverdachte Fabio I. stonden in schril contrast met de racistische en antisemitische teksten en oproepen tot geweld die ze in besloten chatgroepen plaatsten. V. was beheerder van een aantal van die groepen. Een daarvan heette Jeugdstorm Nederland, een rechtstreekse verwijzing naar de jeugdbeweging van de nationaalsocialistische NSB, die voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland actief was.

Fabio I. zei onder meer dat Joden, "negers", homo's en pedoseksuelen moesten worden neergemaaid. Ook wilde hij dat nazi's politieke partijen zouden infiltreren en die dan zouden overnemen. Verder was hij tegenstander van relaties tussen mensen met verschillende huidskleuren. Hij verklaarde dat hij Mein Kampf van Adolf Hitler met belangstelling had gelezen en daarin de ontevredenheid over de samenleving had herkend die hij zelf ook voelde.

Voor de lol

V. hield er soortgelijke gedachten op na. Hij verspreidde in de chatgroepen een tekening waarop een knielende Joodse man was te zien die door het hoofd wordt geschoten. Op de vraag waarom hij dat gedaan had, zei hij: "Voor de lol. Gewoon grappig op dat moment." In een andere chatgroep schreef hij dat als het tot een burgeroorlog zou komen ook blanken moesten worden vermoord, "omdat ze niet aan onze kant staan".

V. solliciteerde tot twee keer toe bij het Nederlandse leger. De eerste keer, in 2018, werd hij afgewezen, omdat hij te jong was. De tweede keer, vorig jaar, stapte hij uit de chatgroepen voordat hij bij de Luchtmobiele Brigade ging solliciteren. Hij werd aangenomen, maar werd vrijwel zeker later weggestuurd. Of dat zo is, werd tijdens de zitting vandaag niet duidelijk.

The Base

De twee erkenden dat ze lid zijn van The Base. Dat is een Amerikaanse rechts-extremistische organisatie die volgens justitie als doel heeft de rechtsstaat te laten instorten, bijvoorbeeld met aanslagen op demonstraties en politieagenten, om zo een rassenoorlog uit te lokken en een witte etnostaat te creëren.

V. lijkt het eerste Nederlandse lid te zijn geweest. Hij haalde I. erbij en zou in chatgroepen ook anderen die op zoek waren naar een nationaalsocialistische organisatie naar The Base hebben doorgestuurd.

Volgens het OM wisten de twee "donders goed" dat The Base een terroristische organisatie is en moeten de twee mannen worden bestraft voor het deelnemen aan een terroristische organisatie. Later vanmiddag volgt de strafeis.