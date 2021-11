Turkije verbiedt verkoop tickets naar Minsk voor Irakezen en Syriërs

Turkije staat niet langer toe dat er tickets worden verkocht aan Irakezen, Syriërs en Jemenieten die vanuit Istanbul naar Wit-Rusland willen reizen. Dat heeft de Turkse luchtvaartautoriteit bekendgemaakt. De maatregel is voorlopig onbeperkt van kracht.

In een reactie op de beslissing van de Turkse autoriteiten heeft de Wit-Russische vliegmaatschappij Belavia laten weten vanaf vrijdag geen burgers uit Irak, Syrië en Jemen meer mee te nemen naar Minsk. De Europese Unie heeft ook bevestiging dat vluchten van Iraqi Airlines naar de Wit-Russische hoofdstad niet hervat zullen worden.

De route via Turkije is de afgelopen maanden in zwang geraakt bij migranten en vluchtelingen die naar de EU willen reizen. De EU verdenkt de Wit-Russische president Loekasjenko ervan de vluchtelingen naar Europa te sturen als wraak voor de sancties tegen zijn land.

Duizenden migranten verblijven in Wit-Rusland onder erbarmelijke omstandigheden bij de Poolse grens, waar ze worden tegengehouden door prikkeldraad en militairen.