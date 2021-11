Summerville maakt eerste stapjes in Premier League: 'Wow, dat dit mij overkomt'

Wanneer Crysencio Summerville het terras van het KNVB-hotel in Zeist oploopt, staat de lach op zijn gezicht. Zelfverzekerd stelt hij zichzelf voor. Niet zo gek, voetballend gaat het hem voor de wind. De 20-jarige Summerville staat aan de vooravond van zijn debuut in Jong Oranje. Hij zal dat doen als speler uit de Premier League. In naam van Leeds United maakte de aanvaller al vier keer zijn opwachting dit seizoen. Vier keer als invaller. Debuut Vorig jaar verliet hij jeugdliefde Feyenoord voor het avontuur. Op 17 september dit jaar debuteerde hij in de uitwedstrijd tegen Newcastle United in de grootste competitie ter wereld. "Het was zo'n mooi moment voor mij en mijn familie. Maar eigenlijk hebben we het nog niet kunnen vieren. Het is te druk." "Zelfs toen ik de volgende ochtend opstond, besefte ik nog niet dat ik mijn debuut had gemaakt. Pas toen ik op de club kwam, begon het door te dringen. Ploeggenoten feliciteerden me en trainers lieten zien dat dit pas het begin is."

Jong Oranje bij de NOS Jong Oranje speelt vanavond (18.45 uur) de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Bulgarije. Een samenvatting van het duel is vanaf 23.30 uur te zien in het Late Journaal op NPO 1. Maandag wacht voor Jong Oranje de uitwedstrijd tegen Jong Gibraltar.

Wie Summerville in de eredivisie zag spelen bij Feyenoord en ADO Den Haag (op huurbasis), zag niet gelijk een potentiele Premier League-speler. Engelse sportschool Met zijn 1.74 meter is Summerville niet de grootste, hij moet het niet van zijn fysiek hebben. Maar inmiddels lijkt hij de weg naar de Engelse sportschool gevonden te hebben. Het jongetje begint langzaam een man te worden. "Ik hoor vaak van mensen dat ik sterker ben geworden", lacht de aanvaller bescheiden. "Het spel daar is heel fysiek. In Nederland wordt meer getraind op combinaties en opbouwen." "De eerste maanden daar waren voor mij dan ook wel zoeken naar hoe en wat. Ik ben niet zo groot en sterk, dus het was best lastig. Maar ik heb mij goed kunnen aanpassen."

Summerville in actie tegen Arsenal in de strijd om de League Cup - Proshots

Zijn transfer van Feyenoord naar Leeds United deed veel wenkbrauwen fronsen. Hij was immers amper doorgebroken in de eredivisie, maar het talent zag meer mogelijkheden in het plan dat de Engelsen met hem voor ogen hadden. "En eerlijk gezegd wist ik toen ook nog weinig van Leeds", aldus Summerville. "Maar toen ik mij erin ging verdiepen zag ik dat het een grote club is. Hun verhaal was ook erg goed. Ik ben een gevoelsmens, dus ik wilde deze kans met twee handen aangrijpen." "Iedereen mag zijn mening hebben. En als ik nu terugkijk zie ik ook dat het een grote stap is. Maar ik en mijn familie wisten dat dit de juiste stap was. Ik ben ook blij dat ik mijn voeten heb kunnen laten spreken." Aandacht Ook wanneer Summerville over de stad en de sfeer spreekt, veert hij zichtbaar op. Hij geniet van zijn leven in de Noord-Engelse stad. "Als je door de stad loopt draait alles om Leeds United. Elke thuiswedstrijd is ook uitverkocht. De fans zijn er zo fanatiek. Als je een speler bent, herkent iedereen je in de stad. Ik kan niet ergens rustig eten of een drankje doen." Alle aandacht stijgt hem niet naar zijn bol. Summerville kent zijn plek en is bescheiden. "Het is meer van: wow, dat dit mij overkomt. Ik moet het koesteren."

31 oktober 2015: Crysencio Summerville in de jeugd van Feyenoord - Pro Shots