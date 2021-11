Montenegro-ster Jovetic mist duel Oranje vanwege coronabesmetting

Stevan Jovetic mist zaterdag de thuiswedstrijd van Montenegro tegen het Nederlands elftal. De aanvaller is positief getest op corona en zit inmiddels thuis in quarantaine.

Volgens bondscoach Miodrag Radulovic heeft Jovetic geen symptomen en heeft hij de afgelopen dagen ook niet getraind. "Hij heeft de afgelopen dagen geen contact gehad met zijn medespelers. We weten dat er geen andere spelers besmet zijn geraakt", aldus de bondscoach.

Jovetic is de sterspeler van Montenegro, samen met verdediger Stéfan Savic van Atlético Madrid. De oud-voetballer van onder meer Manchester City, Internazionale, Fiorentina en AS Monaco miste in september ook de verloren uitwedstrijd van Montenegro tegen het Nederlands elftal (4-0). Hij scoorde afgelopen zondag nog voor zijn huidige club Hertha BSC tegen Bayer Leverkusen (1-1).

Meer afwezigen

Bondscoach Radulovic kan ook niet beschikken over de geblesseerde Stefan Mugosa en Nikola Vukcevic. Aleksandar Scekic testte vorige week al positief op corona bij zijn club Partizan Begrado. Aanvaller Mugosa en Scekic waren basisspelers van Montenegro tijdens het uitduel met Oranje in Eindhoven.