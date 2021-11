Ook technisch directeur en hoofdcoach weg bij triatlonbond in roerige week

Technisch directeur Adrie Berk en hoofdcoach Louis Delaheije vertrekken bij de Nederlandse triatlonbond. Het vertrek van Berk en Delaheije komt daags nadat het voltallige bestuur van de triatlonbond is opgestapt. Aanleiding daarvoor was een rapport over grensoverschrijdend gedrag op het nationaal trainingscentrum in Sittard.

"De combinatie van de huidige omstandigheden en het feit dat ik graag al eerder wilde stoppen, heeft mij doen besluiten om nu ruimte te maken voor een opvolger. Ik zal zorg dragen voor de opstart van het seizoen 2022 en werkoverdracht richting de nieuwe technisch directeur", aldus Berk.

Eerder had de technisch directeur al, vanwege zijn leeftijd, aangegeven niet door te willen gaan tot en met de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Het contract van coach Delaheije bij de triatlonbond liep tot en met Tokio. "Delahaije is altijd voornemens geweest zijn rol na afloop van zijn contract anders in te vullen en die route zet hij nu buiten de bondsorganisatie voort", aldus de triatlonbond.

In stand gehouden

Oud-triatleet Rob Barel zei na uitkomst van het rapport dat naast het bestuur ook het management plaats moest maken. "Dat het bestuur opstapt, is een logische gevolgtrekking van de bevindingen van Fijbes (onderzoeksbureau, red.)", zei Barel.

"Wat wel vreemd is, is dat het management gewoon mag blijven zitten. Algemeen directeur Rembert Groenman en technisch directeur Adrie Berk bekleden al sinds 2003 die posities. In die hoedanigheid hebben zij de cultuur die deze misstanden mogelijk maakte gecreëerd en in stand gehouden."