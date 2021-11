Kuipers krijgt nieuwe rol bij UEFA en treedt toe tot scheidsrechterscommissie

Voormalig scheidsrechter Björn Kuipers gaat aan de slag bij de Europese voetbalbond UEFA. De 48-jarige Kuipers, die afgelopen zomer na het EK besloot te stoppen met fluiten, is toegetreden tot de scheidsrechterscommissie van de UEFA. Hij neemt daarin de plek over van de Fransman Marc Batta, die na elf jaar vertrekt.

De Italiaan Roberto Rosetti is het hoofd van de scheidsrechterscommissie, die naast Kuipers verder bestaat uit de Schot Hugh Dallas, Vlado Sajn uit Slovenië en de Tsjechische Dagmar Damkovà. De commissie houdt zich onder meer bezig met de aanstelling van scheidsrechters voor Europese wedstrijden en de begeleiding van de arbiters.

Laatste wedstrijd

Kuipers floot in augustus zijn laatste duel. Hij nam afscheid met de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV. Kuipers mocht afgelopen zomer de finale van het EK fluiten. Italië won op Wembley de Europese titel door de strafschoppen beter te nemen dan Engeland.

Kuipers floot in zijn lange carrière onder meer de finale van de Champions League in 2014 en twee keer de eindstrijd van de Europa League (2013 en 2018). Hij was ook actief op twee WK's en drie EK's.