Geen vluchtelingen in voormalig casino in Utrecht, pand niet brandveilig

In het voormalige pand van Holland Casino in Utrecht komen geen asielzoekers. De Veiligheidsregio Utrecht geeft geen vergunning af omdat het gebouw niet brandveilig is. In het pand zouden tijdelijk 500 vluchtelingen worden ondergebracht.

Het gebouw werd tot voor kort gebruikt door Holland Casino, maar dat verhuisde naar een nieuw pand. Eind september werd bekend dat het oude casino was overgenomen door Jaarbeurs Utrecht, die het op haar beurt aan de gemeente had aangeboden voor de opvang van asielzoekers.

Volgens RTV Utrecht was er de afgelopen weken geen enkele activiteit te zien in het gebouw, terwijl volgens planning de eerste asielzoekers er deze maand al hun intrek zouden nemen.

Fikse aderlating

Het COA geeft aan enorm te balen van de situatie. "We hadden al een team medewerkers klaarstaan en hebben behoorlijke kosten gemaakt", zegt een woordvoerder tegen de regionale omroep. "Maar het ergste is dat we weer op zoek moeten naar een nieuwe locatie. 500 opvangplekken missen is een fikse aderlating in de noodsituatie."

Volgens het COA denkt de gemeente Utrecht goed mee, maar is er op dit moment geen alternatieve locatie beschikbaar. Een woordvoerder van de gemeente bevestigt het verhaal en zegt later met een verklaring te komen.