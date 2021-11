Ondernemers over gelekte maatregelen: 'Dit houden we simpelweg niet vol'

Het nieuws over de uitgelekte maatregelen komt hard aan bij de getroffen branches. Zo noemt de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) de gelekte plannen onbegrijpelijk. De club denkt niet dat mensen zich eraan gaan houden. "De grens is bereikt. Ondernemers zijn woest", aldus voorzitter Robèr Willemsen.

Het demissionaire kabinet kondigt vanavond maatregelen aan die (in ieder geval) drie weken zullen duren. Een van de maatregelen is dat de horeca en niet-essentiële winkels om 19.00 uur dicht moeten.

De KHN zegt de plannen niet te hebben zien aankomen. "De overheid kan het niet onderbouwen, en er is geen aanleiding om dit te doen. Het kabinet moet een andere focus hebben dan de branche die ze al twintig maanden pakken met hun falende beleid."

"Het is en voelt zó onterecht dat de horeca weer zo zwaar wordt getroffen", zegt Edwin Vlek, bestuurder bij FNV Horeca. Volgens hem hebben horecamedewerkers- en ondernemers de afgelopen maanden hun best gedaan om de coronaregels na te leven. FNV Horeca rekent er op dat de overheid horecabedrijven gaat compenseren "voor zowel de personeelskosten als de omzetschade die ontstaat door deze ingrijpende coronamaatregelen".

'Lockdown naar lockdown'

Volgens Ondernemend Nederland (ONL) zijn de maatregelen die nu naar buiten komen niet passend bij hoe het coronavirus momenteel rondgaat. De enige oplossing is volgens ONL meer nadruk leggen op vaccineren, en niet 'van lockdown naar lockdown'. Voorzitter Hans Biesheuvel: "Dit houdt het MKB simpelweg niet vol."

Volgen Biesheuvel zijn in landen met een hogere vaccinatiegraad de problemen voor de economie en ziekenhuizen een stuk minder. "Dat betekent wat ons betreft die boosterprik naar voren halen en kijken of je op een verantwoorde manier 2G beleid kan invoeren."

Over het nut van het naar voren halen van de boosterprik, en de zogenoemde 2G-maatregel is momenteel veel discussie. Binnen het kabinet wordt hier vandaag nog over gesproken. Mogelijk wordt daar later vandaag meer over bekend.

Dit zijn de verschillen tussen het huidige systeem van coronatoegangsbewijzen (ook wel '3G' genoemd) en het zogenoemde 2G-beleid: