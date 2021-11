Zanger Kensington verlaat band, 'tijd voor een nieuw hoofdstuk'

In 2013 brak de Utrechtse band door met de hit Home Again. In dat jaar wonnen ze ook de 3FM Awards voor Beste Live Band en Beste Album met hun tweede album Vultures. In 2017 kreeg Kensington de Popprijs , de prijs voor de muzikant of band die dat jaar de belangrijkste bijdrage aan de Nederlandse popmuziek heeft geleverd.

Er is geen sprake van ruzie of onenigheid, staat in een verklaring op Instagram . Zanger en gitarist Casper Starreveld , drummer Niles van den Berg en bassist Jan Haker willen nog steeds hun leven aan Kensington wijden, schrijven ze, maar zanger Eloi wil dit niet langer.

Op Instagram schrijft de band: "We snappen dat dit veel kan zijn om te verwerken voor iedereen die zoveel tijd en liefde in onze band heeft gestoken. Wij vatten dit zelf ook zeker niet licht op. Het is en blijft een eer om onze muziek met jullie te delen. We hebben de afgelopen veertien jaar waanzinnige en onvergetelijke momenten beleefd en daar zullen we jullie altijd ontzettend dankbaar voor blijven."

De zanger van de Utrechtse band stopt niet per direct, maar in september 2022. Er staan voor volgend jaar nog een paar grote optredens gepland, onder meer in een uitverkocht Ziggo Dome in Amsterdam.

De overige bandleden moeten dus op zoek naar een nieuwe frontman: "Wat dit verder voor de toekomst betekent, weten we op dit moment nog niet. We weten wel dat Kensington niet zal eindigen."