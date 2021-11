Voetbalwereld ontsteld over lockdown-regels: 'Lijkt op beleidsarmoede Den Haag'

De KNVB heeft "met grote ontsteltenis" kennis genomen van de coronaplannen van het kabinet om drie weken lang geen publiek toe te laten bij sportwedstrijden in Nederland. De appgroep met directieleden van eredivisieclubs stroomt deze ochtend dan ook vol met verbaasde reacties.

"Dit komt zó onverwacht. Dit kost tonnen geld. Per wedstrijd." Go Ahead Eagles-directeur Jan Willem van Dop begrijpt niets van de nieuwe regels. "Ik vind dit zeer opmerkelijk. Je gaat ervan uit dat de regels worden gebaseerd op feiten. Hoeveel besmettingen zijn er nou geweest in voetbalstadions? Dat is allemaal onderzocht."

Besmettingshaarden

"Het is meer dan frustrerend om te zien dat het kabinet kennelijk niet naar de besmettingshaarden kijkt", laten directeuren Marianne van Leeuwen (KNVB), Jan de Jong (Eredivisie CV) en Marc Boele (Keuken Kampioen Divisie) weten.

"Die haarden vonden namelijk niet in de stadions plaats, dat is meerdere keren aangetoond. En toch wordt er als eerste een streep gezet door het publiek bij het betaald voetbal. Hierover wordt in elk geval nu gesproken. Dit lijkt op beleidsarmoede, men weet in Den Haag niet meer wat te doen."

De bond zegt dat fans de dupe worden van dit beleid. De clubs worden ondertussen financieel (weer) flink geraakt.