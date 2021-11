Voetbalwereld ontsteld: 'Lijkt op beleidsarmoede in Den Haag'

"Die haarden vonden namelijk niet in de stadions plaats, dat is meerdere keren aangetoond. En toch wordt er als eerste een streep gezet door het publiek bij het betaald voetbal. Hierover wordt in elk geval nu gesproken. Dit lijkt op beleidsarmoede, men weet in Den Haag niet meer wat te doen."

"Dit komt zó onverwacht. Dit kost tonnen geld. Per wedstrijd." Go Ahead Eagles-directeur Jan Willem van Dop begrijpt niets van de nieuwe regels. "Ik vind dit zeer opmerkelijk. Je gaat ervan uit dat de regels worden gebaseerd op feiten. Hoeveel besmettingen zijn er nou geweest in voetbalstadions? Dat is allemaal onderzocht."

Het is meer dan frustrerend om te zien dat het kabinet kennelijk niet naar de besmettingshaarden kijkt, want die vonden niet in de stadions plaats. Lees hier het statement van het betaald voetbal: https://t.co/uHSO8Kc2DH

Van Dop: "Kijk naar ons. Een gemiddeld kaartje kost 30 euro. Daar hebben wij er 8.000 van. Plus de 1.200 kaarten voor businessseats tegen gemiddeld 100 euro. Het loopt in de tonnen per wedstrijd. En dan hebben we daar nog niet eens de horeca bij gerekend."

"Of een club als RKC Waalwijk. Zij hadden een uitverkocht huis volgende week tegen Ajax."

Steunmaatregel?

Berichten over steunmaatregelen zijn er nog niet. Van Dop: "Die zijn in september allemaal gestopt. Financieel mag er toch iets tegenover staan lijkt me."

Terwijl er, zo vervolgt de KNVB in een statement, wel "tienduizenden euro's per locatie geïnvesteerd is om alles coronaproof te maken voor de toeschouwers."

Ajax, PSV en Feyenoord, clubs met een grote capaciteit, lopen nu wellicht miljoenen euro's mis per wedstrijd. Feyenoord en AZ spelen tot en met 5 december zelfs drie keer thuis.