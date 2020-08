Corona-app online, testfase in Overijssel, Drenthe en delen Gelderland

Vanaf nu kan iedereen de corona-app downloaden voor Android en iOS. Toch werkt hij nog niet overal optimaal. De CoronaMelder-app wordt in eerste instantie getest in Drenthe en Overijssel, maar omdat de app niet alleen in die regio's kan worden uitgebracht, kan iedereen in heel het land hem al gebruiken.

De app werkt via bluetooth en registreert op die manier bij welke andere gebruikers van de app je in de buurt bent. Ben je ziek, dan deel je, na toestemming van de GGD, al je contacten mee dat je besmet bent.

Dat laatste werkt vooralsnog alleen in enkele GGD-regio's in het oosten van het land. Het gaat om de provincies Drenthe en Overijssel en de regio's Gelderland-Zuid en Gelderland-Noordoost. In eerste instantie zou de app worden getest in Twente en Rotterdam, maar de GGD in Rotterdam bleek er nog niet klaar voor.

Registreren

Het registreren van contacten werkt wel al overal, ook buiten Drenthe en Overijssel. Maar als iemands contact het virus blijkt te dragen, krijgen gebruikers buiten Drenthe en Overijssel nog geen melding. Dat gebeurt pas vanaf 1 september.

De app gebruikt functionaliteit die Google en Apple hebben ingebouwd om dit soort onderzoek mogelijk te maken. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft onderzoek gedaan naar de app; waarschijnlijk wordt dat advies begin volgende week gepubliceerd.