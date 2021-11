Oranje-Noorwegen zonder publiek, net als alle andere sportduels in Nederland

Ook alle wedstrijden in het betaalde voetbal zullen weer achter gesloten deuren gespeeld worden, net als Europese duels op Nederlandse bodem. PSV speelt op 25 november in de Europa League thuis tegen Sturm Graz. Het is voor de Eindhovenaren een van de drie thuiswedstrijden de komende drie weken. Ook Feyenoord en AZ spelen (mede door inhaalwedstrijden) drie keer thuis.

Dat betekent bijvoorbeeld dat de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Noorwegen dinsdagavond in een lege Kuip gespeeld gaat worden. Oranje zou zich daar kunnen plaatsen voor het WK in Qatar van volgend jaar.

De komende drie weken mag er in Nederland geen publiek meer aanwezig zijn bij alle sportwedstrijden. Ook de amateursport wordt niet gespaard. De maatregelen gaan zaterdag om 19.00 uur in.

In de eerste divisie staat zaterdag FC Eindhoven-FC Dordrecht op het programma. Dat duel staat gepland om 16.30 uur en zou dus nog net met publiek gespeeld mogen worden. Het zou de voorlopig laatste wedstrijd met publiek zijn in het betaalde voetbal in Nederland.

Shorttrack

In het weekend van 27 en 28 november staat in Dordrecht de wereldbeker shorttrack op het programma. Net als de WK in maart van dit jaar zal die opnieuw voor lege tribunes gereden worden. In februari 2020 werd voor het laatst voor volle tribunes gereden in Dordrecht door de shorttrackers.

Voor de Nederlandse hockeymannen geldt dat ze de eerste twee wedstrijden in de FIH Pro League tegen olympisch kampioen België zonder publiek moeten spelen. De wedstrijden worden gespeeld op het complex Rotterdam.