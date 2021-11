'Aantal scholen overweegt vierdaagse schoolweek vanwege lerarentekort'

Hoeveel scholen overwegen de vierdaagse schoolweek in te voeren is op basis van de peiling van de AVS niet precies te zeggen, omdat het om een niet-afgeschermde peiling gaat. Er ontstaat hooguit een beeld van de problemen bij de scholen, ervan uitgaand dat de meeste respondenten inderdaad schoolleiders zijn.

Wettelijk mogen scholen geen vier dagen lesgeven. De inspectie en het ministerie van Onderwijs zien er streng op toe dat er op alle scholen voltijd les wordt gegeven. In noodgevallen mag voor een periode van zeven weken wel een uitzondering worden gemaakt. Sommige scholen laten daarom steeds een andere groep vier dagen naar school gaan. Andere plannen 'alternatieve lessen' in op dagen dat er geen leerkracht beschikbaar is.

Corona-achterstanden

"De tijden van klassen verdelen en andere houtje-touwtje-oplossingen zijn voorbij", zegt AVS-voorzitter Petra van Haren in De Telegraaf. "We willen in deze periode juist de achterstanden inlopen die zijn ontstaan in coronatijd. Maar daar komt door de krappe bezetting weinig van."

Hoe groot het lerarentekort precies is, is niet duidelijk. Het wordt niet centraal geregistreerd. Volgens een bestuurder van onderwijsbond AOb zijn de problemen het grootst in de grote steden. De Inspectie van het Onderwijs verwacht dat het tekort tot 2030 kan oplopen tot ruim 6000 fte's.

Het ministerie van Onderwijs heeft er begrip voor dat scholen soms naar een kortere schoolweek grijpen. "Dit kabinet heeft een eerste stap gezet om het probleem aan te pakken. In noodgevallen kan een school tijdelijk kiezen voor een vierdaagse schoolweek. We kunnen schoolleiders immers niet aan het onmogelijke houden in deze krappe arbeidsmarkt", laat het ministerie in een reactie aan de krant weten.