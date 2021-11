Brazilië kwalificeert zich nu al voor WK, mag zich opmaken voor 22ste deelname

Brazilië is nu al zeker van plaatsing voor het WK. Na Duitsland, Denemarken en gastland Qatar is de vijfvoudig wereldkampioen het vierde land dat verzekerd is van deelname, ruim een jaar voordat het toernooi begint.

De Brazilianen waren ook op alle voorgaande 21 edities van de partij. En zelden verliep de kwalificatie zo soepel als deze keer, want na een 1-0 zege op Colombia werd kwalificatie al zes duels voor het eind bewerkstelligd.

Lucas Paqueta maakte ruim een kwartier voor tijd de bevrijdende treffer. En dat deed hij knap, nadat Neymar hem met een prachtige pass in stelling had gebracht. Ajacied Antony was een paar minuten daarvoor ingevallen.