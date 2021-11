Wekdienst 12/11: Coronapersconferentie met maatregelen • Laatste officiële dag klimaattop

Goedemorgen! Demissionair premier Rutte en minister De Jonge geven een persconferentie waarin ze nieuwe coronamaatregelen aankondigen. En het is officieel de laatste dag van de klimaattop in Glasgow.

In aanloop naar de coronapersconferentie van vanavond is al duidelijk geworden dat het demissionaire kabinet vanavond een gedeeltelijke lockdown zal aankondigen die drie weken duurt. Dat melden bronnen gisterenavond aan de NOS. Een van de maatregelen is dat de horeca en niet-essentiële winkels om 19.00 uur dicht moeten.

Meest betrokken bewindslieden zijn het hierover vandaag eens geworden in Catshuis. En willen ook invoering van 2G-systeem. Maar besluitvorming morgen in MCC. Nog onzeker of die alles overneemt. PC Rutte en De Jonge morgen om 19 uur.

En dan nog even dit:

De vier astronauten die woensdag met een raket van SpaceX naar het internationale ruimtestation ISS zijn vertrokken, zijn daar veilig aangekomen. De nieuwe bemanningsleden, drie Amerikanen en een Duitser, blijven ongeveer een half jaar in de ruimte.

Hun vier voorgangers landden in de nacht van dinsdag op woensdag op aarde, na een half jaar in het ISS. De vier astronauten droegen luiers, omdat het toilet in hun capsule het had begeven.