De Zweedse logica van medaillekandidaat Van der Poel: 'Niemand doet dit zo'

Als iemand bij de Olympische Spelen in februari een geduchte concurrent van de Nederlandse schaatsploeg moet worden op de lange afstanden, dan is het Nils van der Poel wel. De excentrieke Zweed komt dit weekend bij de wereldbeker in Polen voor het eerst weer in wedstrijdverband in actie.

Opvallend genoeg reed Van der Poel voor aankomst in Tomaszów geen enkele testwedstrijd. "Het leek me een leuk idee, omdat niemand het zo doet", legde de huidige wereldkampioen op de 5 en 10 kilometer uit.

"Als we een testrace doen, moet je in een bepaalde vorm zijn om dat goed te doen. En om in vorm te zijn, kost je dat trainingsuren. En ja, sinds eind oktober is de vorm gekomen en sindsdien is het in orde."

Zweedse logica

Een spoedcursus Zweedse logica dus. Van der Poel heeft ook geen haast. Alles staat dit seizoen immers in het teken van het grootste wintersportevenement ter wereld, dat in februari plaatsvindt.

"Vandaag zijn de Olympische Spelen nog niet. Dat duurt nog een paar maanden. Ik kan nu dus gewoon vrijuit rijden en van de wedstrijd genieten. Ik ben blij om hier te zijn", aldus de langeafstandsspecialist.