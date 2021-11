Dode en meerdere gewonden bij flatbrand in Capelle aan den IJssel

Bij een grote brand in een flatgebouw in Capelle aan den IJssel is vannacht iemand om het leven gekomen. Zeven anderen raakten gewond, van wie er zes naar het ziekenhuis zijn gebracht met brandwonden en rookvergiftiging.

De brand brak uit in een appartement op de bovenste verdieping van de flat. Daarna sloegen de vlammen over naar het dak van het gebouw aan het Reviusrondeel.

Meerdere omliggende appartementen zijn ontruimd, voor de bewoners is opvang geregeld in een sportcomplex in de buurt. Sommige zijn door ambulancepersoneel nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.