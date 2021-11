Kleuter die kabelbaanongeluk overleefde mag terug naar Italië na 'ontvoering'

De zesjarige jongen die in mei als enige een ongeluk met een Italiaanse kabelbaan overleefde, mag worden teruggestuurd naar zijn tante in Italië. Dat heeft een rechtbank in Israël bevestigd in hoger beroep.

Het Italiaans-Israëlische jongetje woonde sinds het ongeluk bij zijn tante, maar zijn opa had hem twee maanden geleden zonder toestemming meegenomen naar Israël. Eerst reed hij zijn kleinzoon naar Zwitserland, vanaf daar vlogen ze in een privéjet verder.

Een Israëlische rechtbank had vorige maand al opdracht gegeven om de jongen terug te sturen naar Italië. Maar de grootvader ging in hoger beroep; volgens hem wilden de ouders van zijn kleinzoon dat het kind in Israël zou opgroeien.

In hoger beroep ging de rechter daar dus niet in mee. De Italiaanse autoriteiten hebben inmiddels ook een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de opa, die wordt verdacht van ontvoering.

Kabelbaan

Bij het kabelbaanongeluk bij het Lago Maggiore in Noord-Italië kwamen in mei veertien mensen om, onder wie de beide ouders en het jongere broertje van de Italiaans-Israëlische kleuter. Het ongeluk gebeurde doordat een kabel het begaf, op honderden meters hoogte. De cabine met de slachtoffers stortte toen naar beneden.

Inmiddels is een commissie ingesteld om onderzoek te doen naar het ongeval. De afgelopen jaren waren geen grote problemen geconstateerd bij de kabelbaan.